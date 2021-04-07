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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وزيرة الثقافة تلتقى محافظ شمال سيناء بالعريش

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:59 م
وزيرة الثقافة تلتقي
وزيرة الثقافة تلتقي محافظ شمال سيناء
حسن أمين
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◄ عبدالدايم: مشروعات إبداعية فى أرض الفيروز لترسيخ الهوية ونشر التنوير وصون التراث السيناوى بمختلف مفرداته

التقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ونائبه اللواء هشام الخولى بمدينة العريش والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة لبحث سبل تنفيذ وتكثيف أنشطة وفعاليات فكرية وفنية متنوعة بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

قالت عبدالدايم إن الإبداع يلعب دورا هاما فى تنمية الوعى والإدراك لمواجهة التعصب والتطرف وتطوير المجتمع وبناء الإنسان، وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الثقافية والفنية الهادفة إلى نشر التنوير وترسيخ الهوية بين أبناء أرض الفيروز، خاصة الأجيال الجديدة وصون التراث السيناوى بمختلف عناصره ومفرداته، إلى جانب تحقيق مبدأ العدالة الثقافية فى أرجاء المحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية اكتشاف الموهوبين والنابغين في كافة المجالات الفنية والأدبية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم.

من جانبه ثمن محافظ شمال سيناء جهود الثقافة الملموسة فى مختلف أنحاء مصر، وأكد تقديم كافة أشكال الدعم للحركة الفكرية والفنية بالمحافظة إيمانا بدور القوى الناعمة فى تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها إحدى أهم قاطراتها.

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