طقس الغد معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون الرياح معتدلة، ولطيف على السواحل الشمالية وتكون الرياح نشطة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الرياح نشطة، وحار على جنوب الصعيد وتكون الرياح نشطة.وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ولطيف على جنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون حالة البحر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 28 15الإسكندرية 22 15وادي النطرون 22 16طنطا 28 16شبين الكوم 28 17دمنهور 23 15بلطيم 24 16مطروح 21 14السلوم 20 14سيوة 22 15بورسعيد 22 16دمياط 22 16الزقازيق 29 17المنصورة 28 17الإسماعيلية 30 17السويس 31 17العريش 22 16رفح 21 15رأس سدر 30 17نخل 28 14نويبع 32 22طابا 31 21كاترين 28 14الطور 29 21شرم الشيخ 32 21الغردقة 32 23مرسى علم 32 20الفيوم 30 18بنى سويف 31 19المنيا 32 20أسيوط 33 20سوهاج 33 21قنا 34 22الأقصر 35 22أسوان 36 23ادفو 36 23أبوسمبل 37 22الوادي الجديد 35 21شلاتين 31 20أبو رماد 30 19حلايب 31 19رأس حدربة 29 18