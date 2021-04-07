«التسويق الإلكتروني» مشروعات بحثية بقسم الإعلان بجامعة الأزهر

عقد قسم العلاقات العامة والإعلان بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور رمضان إبراهيم صباح اليوم الأربعاء السيمنار العلمي لمناقشة عدد من الخطط البحثية المقدمة لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص العلاقات العامة والإعلان في حضور الأستاذ الدكتور غانم السعيد عميد الكلية.ترأس جلسة السيمنار الدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم العلاقات العامة.وتنوعت المشروعات البحثية المطروحة للنقاش العلمي في مجال توظيف التطبيقات الرقمية في التسويق الإلكتروني ومستقبل التسويق الرقمي في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.