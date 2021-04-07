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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء ارتفاع الإصابات بكورونا في الفلبين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:24 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفلبين، معتبرة أن الوضع يقترب من تجاوز "الخط الأحمر".

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب المحيط الهادئ، الدكتور تاكيشي كاساي: إن المنظمة قلقة بشأن القدرة الحالية لنظام الرعاية الصحية في البلاد، بحسب ما نقلته صحيفة "مانيلا بوليتين" الفلبينية.

وصرح كاساي في مؤتمر صحفي افتراضي: "نحن قلقون بشأن الوضع في الفلبين، حيث الارتفاع مستمر بالفعل ويتجه نحو ما يسمى بالخط الأحمر وعدد الحالات يتجاوز قدرة الرعاية الصحية في هذه الدولة".

وأضاف: "نعلم أنه بمجرد تجاوزنا هذا الخط الأحمر، نضع العاملين في مجال الرعاية الصحية في موقف صعب للغاية، فبمجرد أن يبدأ العاملون في مجال الرعاية الصحية في الإصابة بالعدوى، تنخفض قدرة الرعاية الصحية، ومن المفارقة أن هذا هو الوقت الذي يحتاج فيه المزيد والمزيد من الناس إلى بعض المساعدة"، مشددًا على أنه من المهم للفلبين "تجنب تجاوز هذا الخط الأحمر".

ولفت كاساي إلى أنه من بين العوامل التي ربما تكون قد ساهمت في ارتفاع الحالات في الفلبين وجود سلالات جديدة من فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالتدخلات غير الدوائية، وزيادة التنقل أو التجمع، والتفاؤل بشأن اللقاحات.

وسجلت الفلبين خلال الشهر الأخير ارتفاعات حادة في الإصابة بـ"كوفيد-19"، ما دفع السطات إلى فرض قيود مشددة في عدد من المناطق على رأسها العاصمة مانيلا.

كما سجلت البلاد منذ بداية الجائحة أكثر من 819 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف حالة وفاة مرتبطة به، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء الفيروس في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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