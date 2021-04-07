النبراوي: تعديلات قانون نقابة المهندسين تحل العديد من المشاكل المستعصية

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، إن التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على قانون النقابة، تتيح بدرجة كبيرة تحقيق الآمال والطموحات فى تطوير النقابة وحل العديد من المشاكل المستعصية والمتراكمة.وتقدم في بيان له، بخالص التهنئة للزملاء المهندسين على إقرار مجلس الشورى لمشروع تعديلات قانون النقابة الصادر فى عام 1974، موضحا: وبهذا الأقرار تتبقى المرحلة الأخيرة وهي إقراره في مجلس النواب وذلك بعد رحلة طويلة أمتدت أكثر من ست سنوات.واختتم: كل الشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا القانون وللحكومة المصرية على تقديمها لهذا المشروع، وكل التمنيات باستكمال المسيرة وتحقيق أمال وطموحات المهندسين في هذا الوطن.