تخفيض كثافة المدارس ودواوين الإدارات التعليمية بالغربية

قرر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأربعاء، تخفيض الكثافة في المدارس ودواوين الإدارات التعليمية والمديرية بناءً على تعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وأكد وكيل تعليم الغربية عمل خطة التناوب بين العاملين في المديرية والإدارات التعليمية العشرة بما لايؤثر علي سير العمل واستقراره والخدمات المقدمة في الجمهور.أضاف وكيل تعليم الغربية أنه سيتم خفض الكثافة داخل المدارس بما لايؤثر علي سير العمل واستقراره مع الأخذ في الاعتبار إحتياج المعلمين خلال أعمال الامتحانات، على أن يتم خطة التناوب بين العاملين وتخطر بها المرحلة التعليمية التابع لها المدرسة.ووجه وكيل الوزارة مديري مراحل الإدارات التعليمية العشرة بمراجعة خطط تناوب المدارس، والتأكد من عدم تأثيرها على سير العمل واعمال الامتحانات المقررة، وانتظام الدراسة بالمدارس، مشددًا على الاستمرار في عملية التعقيم والتطهير واستخدام الإجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لبروتركولات وزارة الصحة.