سفير الإمارات يثني على رؤية السيسي واستراتيجيته لتطوير مصر الحديثة

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشامسي على أواصر المحبة والأخوة بين الشعبين في العروبة والإسلام والتاريخ، مثنيا على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجيته الواضحة لتطوير مصر الحديثة، وهذا ظهر جليا في المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القرى المصرية.جاء ذلك خلال استقبال محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم الأربعاء، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار جولته في عدد من المحافظات المصرية.وأشاد السفير الإماراتي بصعود الاقتصاد المصري في وقت تعثرت فيه اقتصاديات العالم في ظل الظروف العالمية لجائحة كورونا، كما ثمن عظمة الحضارة المصرية، وهنأ جموع المصريين على نجاح نقل موكب المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة.من جانبه، أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم أن الزيارة تظهر عمق العلاقات العريقة والقوية بين البلدين الكبيرين التي تمتد من عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، وواصلها الشيخ خليفة بن زايد، الذي حفظ لمصر مكانتها.واستعرض ألهم، خلال اللقاء، تاريخ محافظة الأقصر العريق منذ أن كانت عاصمة مصر في العصر الفرعوني، كما تطرق إلى مشروع طريق الكباش، موضحًا أن هو المشروع الأكبر في تاريخ الأقصر وهو ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المحافظة، والتي تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمي مفتوح.