النائب العام الأردنى يصدر قرارًا جديدًا حول الأمير حمزة

أعلن النائب العام الأردنى الدكتور حسن العبداللات، عن أن حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة بن الحسين، والصادر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك.وأضاف "العبداللات" فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الحظر يستثنى منه ما يعبر عن الآراء وحرية الرأى والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسئولية، خاصة المادتين، 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنشر، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية بترا.ولفت "العبداللات" إلى أن الحظر يستثني أيضًا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاف ذلك.