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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نبيه برى: نشكر مصر على مساعيها لإنقاذ لبنان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:22 م
نبيه بري
نبيه بري
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أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، عن شكره وتقديره لمصر ومساعيها الرامية إلى إنقاذ لبنان من المأزق السياسي الراهن الذي تشهده البلاد، وذلك على خلفية أزمة عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والجهود المصرية التي تستهدف الحث على إنهاء الفراغ الحكومى المستمر منذ حوالي 8 أشهر حتى الآن.

وثمن بري في تصريح له عقب اللقاء الذى عقده مع وزير الخارجية سامح شكري المساعدات التي قدمتها ولا تزال تقدمها مصر بصورة مستمرة إلى لبنان، لا سيما منذ وقوع انفجار ميناء بيروت البحري في ٤ أغسطس الماضي، وفي أزمة جائحة كورونا دعمًا لجهود لبنان في التصدي للوباء، وإنشاء المستشفى المصرى فى العاصمة بيروت لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية.

ويعقد الوزير سامح شكري، في إطار جولته بلبنان التي تأتي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سلسلة من اللقاءات مع المسئولين والزعماء اللبنانيين والقادة الروحيين.

واستهل وزير الخارجية لقاءاته باجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والزعيم السياسي الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

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