ضبط طبيب مزيف أجرى جراحة خاطئة لطفلة بمستشفى خاص بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إلقاء القبض على شاب تبين أنه راسب في السنة الخامسة لكلية الطب، لقيامه بإجراء عملية جراحية خاطئة لطفلة داخل مستشفى خاص بنطاق قسم شرطة الخصوص.تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الخصوص، بلاغا من أسرة طفلة يفيد بقيام طبيب داخل مستشفى خاص بدائرة القسم، بإجراء عملية جراحية خاطئه لطفلتهم، وهو الأمر الذي أخبرهم به أحد الأطباء بعد نقلها إليه عقب تدهور حالتها الصحية، والذي طالبهم بإبلاغ الشرطة.وعقب تقنين الإجراءات القانونية، داهمت قوة أمنية المستشفي محل البلاغ، وتم ضبط «الطبيب» المشكو في حقه، وبعمل التحريات تبين أنه راسب في السنة الخامسة بكلية الطب، ومزور شهادتي الماجستير والدكتوراه، حتى يتمكن من الالتحاق للعمل في المستشفيات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.