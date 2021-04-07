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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إقليم كردستان العراق يسجل 1217 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:36 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان عن تسجيل 1217 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 408 حالات شفاء، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات في إقليم كردستان منذ تفشي الجائحة بلغ 128 ألفًا و264 إصابة، فضلًا عن 3756 وفاة.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 8 آلاف و331 إصابة جديدة بالفيروس، كأعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء في عموم العراق.

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