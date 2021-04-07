مصر تشارك في اجتماع الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات.. 9 أبريل

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الخامس لفريق العمل التابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات والمعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والإعلان والأوليات المواضيعية، وينظم الاجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات يوم 9 أبريل عبر الإنترنت.كما تم الموافقة على تشكيل فريق عمل تابع للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات ومعني بقرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات والإعلان والأوليات المواضيعية، واختصاصاته خلال الاجتماعين الافتراضيين للفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات واللذين انعقدا في الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2020 ويوم 16 يونيو 2020.وتتمثل اختصاصات فريق العمل في استعراض قرارات المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وبحث عددها وموضوعها والنظر في تبسيطها لتجنب التكرار والازدواجية مع قرارات مؤتمر المندوبين المفوضين. بالإضافة إلى مواءمة الأولويات المواضيعية لقطاع تنمية الاتصالات والمبادرات الإقليمية المقترحة والمسائل المقترحة للجان الدراسات، مع مراعاة مقترحات لجان دراسات قطاع تنمية الاتصالات ونتائج الاجتماعات الإقليمية التحضيرية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات لعام 2021 والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومع مراعاة النظر في خطوط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي يتولى الاتحاد المسؤولية عنها.ويختص فريق العمل أيضًا باقتراح عناصر وتقديم توصيات إلى أعضاء الاتحاد بشأن مشروع الإعلان المستقبلي، كذلك إبلاغ الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات عن نتائج أعماله.جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية القائمة.