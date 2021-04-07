6 يونيو.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية «أحداث المنصة»

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية أحداث المنصة، أمام الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد شيرين والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة.وكان المستشار حمادة الصاوي النائب أمر بإحالة المتهمين فى قضية أحداث المنصة 2013 إلى محكمة الجنايات.وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.وأفادت التحقيقات أيضا بأن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.