بعد انتهاء فصل الشتاء..7 طرق لتخزين ملابسك الجلد
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:58 م
هويدا سعيدطباعة
ودعنا فصل الشتاء، ويجب أن نحفظ الملابس الجلدية بشكل آمن حتي لا تتعرض للتلف، وبحسب موقع thejacketmaker"، نرصد أبرز النصائح التي ينبغى اتباعها خلال تخزين ملابسك الجلدية لتبقي محافظة علي شكلها الطبيعي.
شماعات واسعة
استخدم علاقة واسعة قادرة على دعم أكتاف سترتك بشكل صحيح، حتى لا تتدلى لأسفل، وتتشوه بمرور الوقت.
عدم طي الملابس
تعليق القطعة الجلدية بدلًا من طيها، لأن هذه الطريقة ستتركك فقط مع التجاعيد التي لن تتمكن من تخفيفها في المستقبل.
. ورق خالٍ من الأحماض
حشو الجزء الداخلي من ملابسك الجلدية بورق خالٍ من الأحماض ثم إغلاق جميع الأزرار.
حاويات التخزين
لا تستخدام حاويات بلاستيكية لحفظ الجلود لأنها تمنع الجلد من التنفس وهو أمر بالغ الأهمية.
تاكد من المساحة الواسعة
إذا كان هناك أكثر من قطعة جلدية، فتأكد من وجود مساحة كافية للتنفس بينها من أجل المتانة المثالية.
منعم الجلد
يعد استخدام منعم الجلد عنصرًا أساسيًا للتخزين، ضعي منعم الجلد باستخدام قطعة قطن لإجراء عملية سهلة.
التحكم في المناخ
التعرض لحرارة أو أشعة الشمس، الرطوبة سيعرض جودة الجلد للخطر.
شماعات واسعة
استخدم علاقة واسعة قادرة على دعم أكتاف سترتك بشكل صحيح، حتى لا تتدلى لأسفل، وتتشوه بمرور الوقت.
عدم طي الملابس
تعليق القطعة الجلدية بدلًا من طيها، لأن هذه الطريقة ستتركك فقط مع التجاعيد التي لن تتمكن من تخفيفها في المستقبل.
. ورق خالٍ من الأحماض
حشو الجزء الداخلي من ملابسك الجلدية بورق خالٍ من الأحماض ثم إغلاق جميع الأزرار.
حاويات التخزين
لا تستخدام حاويات بلاستيكية لحفظ الجلود لأنها تمنع الجلد من التنفس وهو أمر بالغ الأهمية.
تاكد من المساحة الواسعة
إذا كان هناك أكثر من قطعة جلدية، فتأكد من وجود مساحة كافية للتنفس بينها من أجل المتانة المثالية.
منعم الجلد
يعد استخدام منعم الجلد عنصرًا أساسيًا للتخزين، ضعي منعم الجلد باستخدام قطعة قطن لإجراء عملية سهلة.
التحكم في المناخ
التعرض لحرارة أو أشعة الشمس، الرطوبة سيعرض جودة الجلد للخطر.