بعد انتهاء فصل الشتاء..7 طرق لتخزين ملابسك الجلد

شماعات واسعة

عدم طي الملابس

. ورق خالٍ من الأحماض

حاويات التخزين

تاكد من المساحة الواسعة

منعم الجلد

التحكم في المناخ

ودعنا فصل الشتاء، ويجب أن نحفظ الملابس الجلدية بشكل آمن حتي لا تتعرض للتلف، وبحسب موقع thejacketmaker"، نرصد أبرز النصائح التي ينبغى اتباعها خلال تخزين ملابسك الجلدية لتبقي محافظة علي شكلها الطبيعي.استخدم علاقة واسعة قادرة على دعم أكتاف سترتك بشكل صحيح، حتى لا تتدلى لأسفل، وتتشوه بمرور الوقت.تعليق القطعة الجلدية بدلًا من طيها، لأن هذه الطريقة ستتركك فقط مع التجاعيد التي لن تتمكن من تخفيفها في المستقبل.حشو الجزء الداخلي من ملابسك الجلدية بورق خالٍ من الأحماض ثم إغلاق جميع الأزرار.لا تستخدام حاويات بلاستيكية لحفظ الجلود لأنها تمنع الجلد من التنفس وهو أمر بالغ الأهمية.إذا كان هناك أكثر من قطعة جلدية، فتأكد من وجود مساحة كافية للتنفس بينها من أجل المتانة المثالية.يعد استخدام منعم الجلد عنصرًا أساسيًا للتخزين، ضعي منعم الجلد باستخدام قطعة قطن لإجراء عملية سهلة.التعرض لحرارة أو أشعة الشمس، الرطوبة سيعرض جودة الجلد للخطر.