الفيوم تشيع جثمان شاب «مات وحيدًا» بصحراء ليبيا

شيع العشرات أهالي قرية جردو، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الأربعاء، شاب عثر عليه في حالة تحلل كامل بصحراء السبع وديان في ليبيا.ترجع تفاصيل الواقعة إلى عثور بعض المصريين المسافرين عبر الهجرة غير الشرعية علي جثة شاب في حالة تحلل كامل بالصحراء الليبية.وأكد شهود عيان أنه تم معرفة شخصيته بوجود بطاقته الشخصية في ملابسه وهى لأحمد عادل محمد من قرية جردو التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، مضيفًا أن الاتصالات انقطعت بين المتوفي وأسرته منذ أكثر من شهر، حيث تم إنهاء إجراءات تسليم الجثمان ونقله إلى منفذ السلوم البري.