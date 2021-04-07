إدارة بايدن تعود لتقديم مساعدات بـ150 مليون دولار للفلسطينيين عبر الأونروا

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عودة تقديم مساعدات بـ 150 مليون دولار للفلسطينيين عبر الأونروا، وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس.وفي سياق متصل، خلال الأسابيع الماضية، طالبت 28 كنيسة فى أمريكا، الرئيس جو بايدن باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية.وأشارت الكنائس فى رسالة أوردتها، وكالة الأنباء الفلسطينة "وفا" إلى العمل على إعادة فتح المكتب الدبلوماسى لمنظمة التحرير الفلسطينية فى العاصمة واشنطن، وإعادة فتح القنصلية العامة فى القدس الشرقية، وإعادة برامج المساعدة الإنسانية للشعب الفلسطينى، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".