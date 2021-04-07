الرئيس الجزائري تبون يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد استقبل الرئيس تبون اليوم أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة شارون وردل، وسفير الهند جوراف أهلواليا، وسفير الكاميرون كوميدور حميدو نجيمولو، وسفير السنغال سريني دياي.وأضاف البيان أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد تمت بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين بغداد الدايج، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.