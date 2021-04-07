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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير جزائري: إنتاج لقاح «سبوتنيك V» محليًا اعتبارًا من سبتمبر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:54 م
سبوتنيك V
سبوتنيك V"
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قال لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، اليوم الأربعاء: إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس "كورونا" سيتم إنتاجه بالجزائر ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل بالشراكة مع شركة روسية.

وقال بن باحمد - في تصريحات إذاعية اليوم: إنه "بعد مواجهة الكثير من التحديات الخاصة بالكورونا من أدوية وكمامات وأوكسجين وفحوص، يتعين علينا اليوم مواجهة تحدي اللقاح ولهذا سنكون جاهزين في شهر سبتمبر المقبل لإنتاج لقاح جزائري".

وأضاف: أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بمصنع صيدال بقسنطينة من خلال نقل تكنولوجي يتم عبر منصة رقمية متاحة للخبراء الجزائريين والتي تضم كل المعطيات اللازمة لإنتاج اللقاح الروسي.

وأوضح: أن هناك ثلاث لجان تضم خبراء من صيدال وجامعيين ومراكز بحث ومعهد باستور إضافة إلى كوادر من الوزارة تعمل جاهدة حاليا على نقل التكنولوجيا التي يوفرها الجانب الروسي.

وأشار إلى أنه علاوة على الشريك الروسي، ستتواجد شركة هندية رائدة في صناعة هذا النوع من المنتجات بحيث صنع لقاحات مضادة لفيروس كورونا في بلدان أخرى.

وأكد هذا المشروع يمثل وسيلة بالنسبة للجزائر من أجل تحقيق السيادة الصحية، مشيرا إلى أن اللقاحات المنتجة محليا سيتم توجيهها أيضا لمختلف بلدان المنطقة، وقال إن "الجزائر ستدخل عولمة انتاج اللقاح بحيث سيكون لها كامل النصيب والمسؤولية في تلقيح الأفارقة.

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