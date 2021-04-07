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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: هزة أرضية بقوة 3.8 درجة بالبحر المتوسط

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:09 م
هزة أرضية
هزة أرضية
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سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية هزة أرضية، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وقعت في البحر الأبيض المتوسط، شمال مدينة مرسى مطروح المصرية، عند الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة عمان.

وقال رئيس مركز الزلازل الأردني، غسان سويدان، في تصريح صحفي، أوردته وكالة أنباء الأردن، اليوم الأربعاء: إن الهزة التي وقعت في البحر الأبيض المتوسط على بعد 800 كيلومتر غرب مدينة عمان، و225 كيلومترا شمال مدينة مرسى مطروح المصرية لم تكن ملموسة لسكان المملكة.

ويرصد مرصد الزلازل الأردني الأحداث الزلزالية داخل المملكة والمناطق المجاورة، ويقوم برصد وتحليل وتوثيق أي حدث زلزالي تصل أمواجه إلى المحطات الأردنية الموزعة في مختلف مناطق المملكة وترصد أي حركة أرضية.

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