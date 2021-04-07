«تكنولوجيا حلوان» تطلق مبادرة للتشجير بأيدي الطلاب

أطلقت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور إبراهيم لطفي محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم مبادرة لزراعة الأشجار من خلال الطلاب، حيث قام الطلاب بزراعة شتلات حول مبني الكلية وذلك لدعم ونشر المساحات الخضراء في البيئة المحيطة.وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ضرورة تنظيم الأنشطة الطلابية التي تدعم مشاركة الطلاب في الخدمة المجتمعية والحفاظ على البيئة، حيث تستهدف هذه المبادرة الحفاظ على الهواء النظيف بزيادة الأكسجين المنتج وتقليل ثاني أكسيد الكربون، غرس روح المواطنة والمحافظة علي البيئة، المشاركة العالمية في المحافظة على المناخ من خلال الحفاظ علي البيئة التي نقيم فيها.وأكد الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن المبادرة التي دعا إليها الدكتور أحمد إبراهيم رئيس قسم العلوم الأساسية بكلية التكنولوجيا والتعليم تستهدف أن يكون لطلاب الجامعات دور مهم فى زراعة أشجار بالمناطق المجاورة للمدن وعلى الطرق الجديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الزراعة وذلك تضامنا مع مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة ٤٠ مليار شجرة إضافية في المنطقة؛ بما يساهم في استعادة مساحة تعادل ٢٠٠ مليون هكتار من الأراضي المُتدهورة وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو ٢.٥٪.وشارك في أعمال التشجير مجموعة من الطلاب تحت إشراف ياسر عبد السلام امين الكلية، وهم مصطفى هريدي عتريس الفرقة الثالثة تكنولوجيا الكهرباء، محمد محمود رجب الفرقة الثالثة تكنولوجيا الكهرباء، محمد إبراهيم سعد الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، محمود طلعت أبو بكر الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، محمد إبراهيم حسن الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، علي يحي سالم الفرقة الثالثة تكنولوجيا الإلكترونيات، محمود محمد علي الفرقة الثالثة تكنولوجيا التبريد والتكييف، إسراء نبيل عبد اللطيف الفرقة الأولى شعبة عامة، أسماء سعيد محمد الفرقة الأولى شعبة عامة.