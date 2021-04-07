«النقل»: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في كل وسائل المواصلات التابعة لنا

أعلنت وزارة النقل اليوم الأربعاء، عن قيام شركة "السوبر جيت" التابعة لها، بتعقيم الأوتوبيسات بشكل يومي من أجل الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة وأمان الركاب.وأوضحت وزارة النقل، في بيان لها، إن السكة الحديد تتابع تعقيم وتطهير القطارات وكذلك شبابيك التذاكر وأرصفة المحطات والمقاعد وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأشارت وزارة النقل، إلى أنه يتم تعقيم محطات المترو في الخطوط الثلاثة والسلالم الكهربائية والأرصفة والمصاعد الكهربائية.