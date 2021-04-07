انقلاب سيارة محملة بـ24 طن زيت بالصحراوي الشرقي بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، انقلاب حافلة محملة بـ24 طن زيت واشتعال النيران بها، ما أسفر عن احتراق الجرار وإصابة قائدها وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب حافلة محملة بـ24 طن زيت قبلي مدخل مركز ملوي جنوب المنيا بنحو 17 كيلو متر بطريق الجيش.على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب السيارة رقم 3481 م 4 والجرار رقم 1234 م س، قيادة السائق عاطف محمد عبد العزيز، وأحمد محمد عبد المقصود تباع، مقيمان بمركز أشمون بالمنوفية.أسفر الحادث عن انفجار الإطار الأمامي للجرار، واشتعال النيران في الجرار واحتراقه بالكامل المحمل بـ 24 طن زيت كريستال والممتاز، وإصابة قائد السيارة بإصابات مختلفة.تم الدفع بخمس سيارات إطفاء، وتمت السيطرة علي النيران وإخمادها، وحرر محضر بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.