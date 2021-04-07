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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التشييد والبناء» يطرح مناقصة لتنفيذ أعمال مباني متكاملة بالفيوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:45 م
الاتحاد المصري لمقاولي
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد
علا العلاف
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خاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال المباني المتكاملة ذات الفئة الثالثة لتنفيذ أعمال المباني الخدمية من وحدة صحية وسوق تجاري نموذج 8 محلات بمدينة الفيوم إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار اتحاد المقاولين، إلى أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي ويستكمل لـ5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو بمقر الجهاز.

وأضاف أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

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