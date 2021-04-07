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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في اليوم العالمي للصحة.. 15 نصيحة لعيش حياة هادئة وجيدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:42 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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يحتفل العالم اليوم 7 إبريل بيوم الصحة العالي، ففي عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية الأولى إلى تكريس "يوم عالمي للصحة" لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950، جرى الاحتفال سنويًا به.

وبحسب موقع " mayoclinichealthsystem" نرصد أبرز النصائح للعيش بصحة جيدة.

- لا تدخن.

- كن نشيطًا بدنيًا كل يوم.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والخضروات والفواكه.

-تجنب الدهون المشبعة غير الصحية والدهون المتحولة، استخدم الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة الصحية.

- تأكد من الحصول على ما يكفي من فيتامين د.

- حافظ على وزن صحي.

- تحدى عقلك.

- بناء شبكة اجتماعية قوية.

- احمِ بصرك وسمعك وصحتك باتباع إرشادات الرعاية الوقائية.

- استخدم الفرشاة واستشر طبيب الأسنان بانتظام.

- النوم من سبع إلى ثماني ساعات.

- تجنب الأخبار جرعة زائدة.

- حافظ على صحبة الناس الطيبين.

- افعل شيئًا ذا مغزى كل يوم.

- فكر بأفكار جيدة للآخرين.

- مارس التمارين الرياضية بانتظام.

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