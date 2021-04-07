«التوعية الأسرية» يناقش حقوق الزوجين في محاضرة بجامعة الفيوم

اختتم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي تنظمه جامعة الفيوم، بالتعاون مع الأزهر الشريف، تحت عنوان الأسرة المصرية.. حقوق وواجبات الذي امتد على مدار أربعة أيام فعالياته الأربعاء، بحضور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب.عقدت المحاضرة الختامية برئاسة الدكتور حازم شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، وحاضر فيها إسلام ضيف الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي، ومحمد فراج، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، ومحمد مكي الباحث بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف.تناولت المحاضرة الختامية مناقشة 3 محاور رئيسة هى وسائل التواصل.. الإيجابيات والسلبيات، والانحرافات الفكرية وأسباب التطرف، وحقوق الزوج والزوجة.تحدث إسلام ضيف الله عن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي، والإسراف في استخدامها، مؤكدًا ضرورة الحرص في الاستخدام الآمن للإنترنت، واستغلاله بطريقة إيجابية، من خلال البحث وطلب العلم والتواصل الفعال مع الآخرين، والاطلاع على ثقافة الآخر، وغير ذلك من الامور الإيجابية، كما شدد على ضرورة التحلي بالأخلاق الطيبة أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الإساءة للآخرين.جاء حديث محمد مكي حول التطرف وأسباب الانحرافات الفكرية، مؤكدًا ضرورة القضاء على الجهل والفقر والمرض، بوصفها أهم مسببات التطرف، والمدخل الرئيسي الذي تستغله الجماعات المتطرفة في إقناع الناس بالانضمام لهم، موجهًا الطلاب بضرورة البحث الدائم وتحري الحقائق السليمة من مصادرها، والتمتع بعقلية ناقدة لتفنيد الشائعات، وعدم الانجراف وراء الشعارات والمفاهيم المغلوطة.وأوضح أن مرصد الأزهر يطلق قنوات إتصال باكثر من ثلاثة عشر لغة لنشر أفكار وتعاليم الإسلام الوسطية المعتدلة السليمة.فيما تابع محمد فراج طه حديثه عن حقوق الزوج والزوجة، موضحًا أن الإسلام شرع الزواج لتوسيع الأرزاق، وصلة الأرحام، وحفظ الأعراض والأنساب، واستمرار النسل، واقتداء بسنن الأنبياء.ووجه الشباب بضرورة الحرص على اختيار الزوجة الصالحة، والزوج الصالح حتى تنشأ الأسرة على أساس سليم معتدل، موضحًا أن الأصل في علاقة الزوج بزوجته الود والتعامل الطيب الحسن والتعاون والتكافل، كما استمع الشيوخ لتساوؤلات الطلاب الحاضرين وقاموا بالرد عليها والتي دارت حول موضوعات حياتية متنوعة ومثمرة.عقب ختام فعاليات البرنامج الذي استمر على مدار 4 أيام منذ الأحد الماضي وإلى الأربعاء 7 أبريل 2021 عبر الشيوخ عن سعادتهم لتواجدهم بجامعة الفيوم، والحرص الكبير من الطلاب لحضور محاضرات البرنامج.