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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

معرض خيري لمساعدة الأسر محدودة الدخل في الغربية (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:41 م
معرض خيري لمساعدة
معرض خيري لمساعدة الأسر محدودة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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نظّمت كلية التربية الرياضية الرياضية بجامعة طنطا الأربعاء، المعرض الخيرى للمنتجات الريفية والأسر المنتجه بالتعاون مع مديريه التضامن الاجتماعي، بحضور الدكتور علاء حلويش، عميد الكلية والدكتورة هالة عمر وكيل الكلية لشؤون البيئة وأماني النادري، وكيل وزارة التضامن وعدد من الأسر المنتجة تحت إشراف الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا والدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وشؤون البيئة.

أكد عميد الكلية أن المعروضات الموجودة بالكلية بأسعار رمزية للطلبة ولمحدود الدخل علاوة على وجود منتجات شغل هاند ميد، مشيرًا إلى أن جمعية المكفوفين لها ركن يوجد به العديد من المنتجات مثل حافظة النقود ومرايل المطبخ، مضيفًا أن المعرض من اليوم وإلى 21 أبريل الجاري، بمشاركة الطلبة لبث قيم أخلاقية للتبرع أو للمساعدة.

أكدت الدكتورة هالة عمر، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف الأساسي من المعرض أن يكون هناك مشاركة مجتمعية بين طلبة الكلية والمجتمع المحيط من ذوي الدخل المحدود سواء طلبة أو موظفين أو عمال، مشيرًا إلى أن الكلية والمجتمع المدنى تساعد الأسر التى تقوم بتصنيع تلك المشغولات.

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