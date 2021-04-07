بالصور.. صناع مسلسل «تفتيش» يحتفلون بانتهاء التصوير

انتهى صناع مسلسل التشويق الجديد «تفتيش» من تصوير مشاهد العمل المقرر طرحه في رمضان.واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير وهم المنتج محمد مراد وخالد الزيات ومحمد عبد الحميد، والفنانين: هبة الاباصيري، اسر البدراوي، محسن صبري، ايمان الرفاعي، مينا رفيله، حسن عبد الله، مهرة مدحت، ابراهيم طلبه، ايمن صلاح، جهاد عصام، ومغني الراب ماندو، ومخرج اغنية التتر مراد مراد، والمشرف على الجرافيك تامر مراد، مسئول التلوين احمد كمال، مدير تصوير يوسف سماحة، السيناريست ميرنا الفقي، ومخرج المسلسل تامر سامي عزيز.ويعرض المسلسل في شهر رمضان المبارك على اكثر من قناة فضائية ومنصة الكترونية، واحتفلوا بانتهاء التصوير من خلال تقطيع تورتة مرسوم عليها ختم «تفتيش»، ثم قاموا بأخذ الصور التذكارية طالبين من الله ان ينال المسلسل اعجاب الجمهور حين عرضه الاسبوع المقبل.