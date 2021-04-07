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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تجهيز أماكن تلقي العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر للقاح كورونا (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:39 م
تجهيز أماكن تلقي
تجهيز أماكن تلقي العاملين بالسياحة
رامى حسين
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قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنه تم البدء في تسجيل العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر ضمن حملة تطعيمات وزارة الصحة لتلقى العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحا أن إجمالي العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر يصل لـ60 ألف عامل وقد تم تجهيز الأماكن التي سيتم من خلالها تلاقى العاملين للقاح، لافتا إلى أنه تم تجهيزها على أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير الأمن والسلامة لكافة العاملين.

وأشار "عاقل" لـ"الدستور"، إلى أن هناك اقبال من العاملين بالقطاع على التسجيل لتلقى جرعة اللقاح ومن المستهدف أن يتم تطعيم 1000 شخص يوميا، موضحا أنه من المستهدف أن يتم الانتهاء من تلقى كافة العاملين للقاح خلال ما بين 3 لـ4 أشهر يكون كافة العاملين تلقوا الجرعتين الأولى والثانية.

وأوضح أن القطاع السياحي يقدر موقف وزارة الصحة بالحرص على تلاقى العاملين بالقطاع السياحي لجرعات اللقاح، كما أن إعلان الحكومة لهذا القرار يزيد من القدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحي ويمنحها ميزة قوية بالمقارنة بالمقاصد المنافسة، موضحا أن تلقى العاملين بالسياحة للقاح أصبح من عوامل الجذب التي تعلن عنها المقاصد السياحية في العالم كما أن سرعة الانتهاء من تلقى كافة العاملين والمتعاملين مع السائح للقاح المضاد للفيروس ستزيد من نسبة تدفق الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

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