10 مطالب للمستثمرين خلال اجتماعهم مع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء

نظمت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعًا بحضور الدكتور حسين عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة، وطالب المستثمرين رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد من المطالب جاء ابرزها كالآتي:- إلزام المصنعين باعتماد الموردين لدى الهيئة في حين أنه لا يوجد قائمة لمعظم الموردين خاصة مستلزمات الإنتاج.- المطالبة باعتماد جميع المصانع في وقت واحد لكى تتساوى الفرص التنافسية.- ضرورة أن تتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع نظيرتها السعودية لاعتماد القائمة البيضاء المصرية مباشرة هناك، بحيث لا تتوقف المصانع المصرية.- ضرورة ربط الطاقة الإنتاجية بالمساحة الفعلية للمصنع وعدم استغلال الاعتماد في القائمة للبيع للآخر، مما يقضى على ظاهرة المصانع الوهمية التي تهدد الصناعة الوطنية الرسمية.- عدم التعنت في تنفيذ الاشتراطات الصحية وتوفير معايير واضحة والاعتماد على ذوى الخبر العملية والأكاديمية في عمليات التفتيش ومراجعة تقاريرهم قبل إرساله للمصانع لاتخاذ الإجراءات التصحيحية واستبعاد الطلبات الغير منطقية.- يجب أن يكون هناك قائمة تحقق منفصلة لكل صناعة وطبيعتها من حيث استخدام المياه وقيمة PH ودرجة الخطورة.- تأخر نتائج التحليل الخامات الغذائية في الجمارك والتي تستغرق أسابيع.- تعدد وجهات نظر المفتشين لنفس المصنع.- لابد أن تكون واردات مصر من الغذاء مسجلة قائمة بيضاء في بلد المنشأ لأن السوق المصري مليئة بالمنتجات الرديئة.- عدم توافر الاتصالات للمصانع مع موظفي الهيئة لتلقى الشكاوى والاستفسارات.