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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتحار منجد شنقًا بعد إنفصاله عن زوجته في الدقهلية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:33 م
انتحار
انتحار
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أقدم منجد على الانتحار بشنق نفسه بحبل في منزله بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ووصل المستشفي جثة هامدة وذلك لمروره بازمه نفسيه بسبب انفصاله عن زوجته.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "مصطفى م. ع. ع " ۳۲ عاما، منجد، ومقيم قرية "أشمون الرمان" دائرة مركز دكرنس (جثة هامدة، إدعاء حادث إنتحار).

بانتقال الضباط إلى مكان والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود حز بالرقبة من الناحية اليمني من الأمام ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال شقيقه المدعو "طلعت م.ع. ع "٥٥ عاما،موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال تواجده بالمنزل فوجئ بتواجد شقيقه معلق من العنق بواسطة حبل يتدلى من قطعة حديدية مثبته بالسقف أمام باب الشقة سكنه بالطابق الثالث فقام بإنزاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وعلل قيامه بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لإنفصاله عن زوجته ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.

بمعاينة مكان الواقعة، تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق كما تبين وجود جزء من حبل متدلي من حلقة حديدية أمام باب شقة الطابق الأخير من الخارج وملقى على الأرض الجزء الآخر من ذات الحبل وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۲۲ إداري مركز دكرنس، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

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