انتحار منجد شنقًا بعد إنفصاله عن زوجته في الدقهلية
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:33 م
الدقهلية : عمرو الحوتىطباعة
أقدم منجد على الانتحار بشنق نفسه بحبل في منزله بقرية أشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ووصل المستشفي جثة هامدة وذلك لمروره بازمه نفسيه بسبب انفصاله عن زوجته.
كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "مصطفى م. ع. ع " ۳۲ عاما، منجد، ومقيم قرية "أشمون الرمان" دائرة مركز دكرنس (جثة هامدة، إدعاء حادث إنتحار).
بانتقال الضباط إلى مكان والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود حز بالرقبة من الناحية اليمني من الأمام ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال شقيقه المدعو "طلعت م.ع. ع "٥٥ عاما،موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال تواجده بالمنزل فوجئ بتواجد شقيقه معلق من العنق بواسطة حبل يتدلى من قطعة حديدية مثبته بالسقف أمام باب الشقة سكنه بالطابق الثالث فقام بإنزاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وعلل قيامه بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لإنفصاله عن زوجته ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.
بمعاينة مكان الواقعة، تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق كما تبين وجود جزء من حبل متدلي من حلقة حديدية أمام باب شقة الطابق الأخير من الخارج وملقى على الأرض الجزء الآخر من ذات الحبل وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۲۲ إداري مركز دكرنس، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.
كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول المدعو "مصطفى م. ع. ع " ۳۲ عاما، منجد، ومقيم قرية "أشمون الرمان" دائرة مركز دكرنس (جثة هامدة، إدعاء حادث إنتحار).
بانتقال الضباط إلى مكان والفحص ومناظرة الجثة تبين وجود حز بالرقبة من الناحية اليمني من الأمام ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى، وبسؤال شقيقه المدعو "طلعت م.ع. ع "٥٥ عاما،موظف، ومقيم بذات القرية قرر بأنه حال تواجده بالمنزل فوجئ بتواجد شقيقه معلق من العنق بواسطة حبل يتدلى من قطعة حديدية مثبته بالسقف أمام باب الشقة سكنه بالطابق الثالث فقام بإنزاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله، وعلل قيامه بذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لإنفصاله عن زوجته ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك.
بمعاينة مكان الواقعة، تبين أن المنزل مكون من ثلاثة طوابق كما تبين وجود جزء من حبل متدلي من حلقة حديدية أمام باب شقة الطابق الأخير من الخارج وملقى على الأرض الجزء الآخر من ذات الحبل وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۱۲۲ إداري مركز دكرنس، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.