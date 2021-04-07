محافظ مطروح يضع حجر أساس إحلال إدارة مطروح التعليمية (فيديو)

وضع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، حجر أساس لعملية الإحلال الكلي لإدارة مطروح التعليمية وذلك تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بمطروح.جاء ذلك بحضور المهندس حسن سلامة، مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والشركة المنفذة.واستمع محافظ مطروح إلي شرح من حسن سلامة، مدير عام فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح عن مكونات المبني الجديد حيث إنه يتكون من دور أرضي وأربع طوابق بمسطح 500 متر 2 على مساحة إجمالية 1500 متر 2 بتكلفة 12 مليون جنيه منها 10 مليون جنيه ونصف للإنشاءات، موجهًا محافظ مطروح بإنهاء الأعمال خلال 7 أشهر وافتتاح المبني في احتفالات أكتوبر 2021.