مصرع طفل غرقًا بإحدى مزارع الأسماك بالدقهلية

لقى طفل عمره عامان مصرعه غرقًا بإحدى مزارع الأسماك بمحافظة الشرقية وانتشل والده الجثة ونقلها إلى مستشفي المطرية بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفي المطرية المركزي بوصول الطفل "عبدالمنعم محمد عيد أحمد الدسوقي" عمر سنتان "ومقيم طرف أسرته بقرية" أبوالأخضر "دائرة مركز المنزلة ( جثة هامدة - إدعاء حادث غرق ).وبانتقال الضباط والفحص وسؤال والده المدعو "محمد عيد أحمد الدسوقي" ۲۹ عامًا، سائق، ومقيم بذات القرية.قرر بأنه حال تواجد نجله برفقته بإحدى مزارع الأسماك الكائنة بعزبة "سعفان" دائرة مركز صان الحجر بالشرقية، وأثناء لهو نجله بجوار حوض مياه خاص بالمزرعة سقط به، وتوفي غرقًا فقام بانتشاله والتوجه به إلى المستشفى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال مركز المطرية بتاريخه، وجارٍ إرساله لمديرية أمن الشرقية جهة الاختصاص.