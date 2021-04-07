جامعة طنطا: تأهيل معمل مركز البصمة الجينية للسرطان للاعتماد الدولي

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، حرص الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى على حصول معاملها ومراكزها البحثية على أعلى الاعتمادات الدولية بما يعود بالنفع على المجتمع.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر إدارة الجامعة بشأن تسليم وتسلم مشروع معمل مركز البصمة الجينية للسرطان، بحضور الدكتور محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، والدكتور أسامة جلال استشارى بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، والدكتورة نهلة العشماوى عميد كلية الصيدلة، والدكتورة عزة حسن مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور محمد الشنشورى أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الثلاسيميا.وأكد الدكتور كمال عكاشة خلال الاجتماع أن جامعة طنطا تمتلك 9 معامل تم اعتمادها دوليًا، وهى: معمل أبحاث ميكانيكية التربة، معمل خواص المواد، معمل الخرسانة المسلحة والمنشأت الثقيلة، معمل الأبحاث الفرماكولوجية والاكلينيكية، معمل التدقيق الخلوى، معمل تشخيص أمراض تجلط وسيولة الدم، معمل الكيمياء الإكلينيكية والمناعة، والمعمل المركزى.وقال الدكتور أحمد غنيم: إن مشروع معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب بالجامعة ممول من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى ضمن مشروعات الدورة العاشرة.