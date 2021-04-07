إذا كنت من محبي الكافيين.. خبيرة تغذية تجيب: كيف تستعد للصوم؟

أيام قليلة تفصلنا عن رمضان، ومع البدء فى التحضيرات للشهر الكريم يجب مراعاة بعض الاشياء والعادات في نظام حياتك اليومية حتي تتفادي الإرهاق والصداع خلال فتره الصيام، وتقدم خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، لمحبي الكافيين والمدخنين، مجموعة نصائح استعداد لأول يوم صيام.إذا كنت ممن يتناولون الكافيين، كالشاي والقهوة والنسكافيه والكابتشينو خصوصا في الفترة الصباحية بشكل منتظم، يجب أن تقلل من شرب الكافيين، تدريجيا من الآن، حتي لا تصاب بصداع وتوتر خلال فترة الصيام.حتي يعتاد الجسم علي فتره الصيام يمكن أن يتم تعويض القهوة الصباحية بأخرى في وجبة السحور، ما يقلل الإحساس بالصداع، الأفضل أن يتم الابتعاد عن تناول القهوة في شهر رمضان لأنها مدرة للبول وتتسبب في الجفاف وزيادة الشعور بالعطش.