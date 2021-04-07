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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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إذا كنت من محبي الكافيين.. خبيرة تغذية تجيب: كيف تستعد للصوم؟

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:06 م
جيهان الدمرداش
جيهان الدمرداش
سارة ساويرس
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أيام قليلة تفصلنا عن رمضان، ومع البدء فى التحضيرات للشهر الكريم يجب مراعاة بعض الاشياء والعادات في نظام حياتك اليومية حتي تتفادي الإرهاق والصداع خلال فتره الصيام، وتقدم خبيرة التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش، لمحبي الكافيين والمدخنين، مجموعة نصائح استعداد لأول يوم صيام.

إذا كنت ممن يتناولون الكافيين، كالشاي والقهوة والنسكافيه والكابتشينو خصوصا في الفترة الصباحية بشكل منتظم، يجب أن تقلل من شرب الكافيين، تدريجيا من الآن، حتي لا تصاب بصداع وتوتر خلال فترة الصيام.

حتي يعتاد الجسم علي فتره الصيام يمكن أن يتم تعويض القهوة الصباحية بأخرى في وجبة السحور، ما يقلل الإحساس بالصداع، الأفضل أن يتم الابتعاد عن تناول القهوة في شهر رمضان لأنها مدرة للبول وتتسبب في الجفاف وزيادة الشعور بالعطش.
إذا كنت من محبي الكافيين..
ولمدمني القهوة

تنصح بضرورة التخفيف من شرب القهوة في الفترات الصباحيه حتي آذان العصر لتتجنب الصداع القاتل أول ٣ أيام صيام.
إذا كنت من محبي الكافيين..
وبالنسبة للمدخنين
يتسبب الصيام وعدم تدخين سجائر في حدوث قلة تركيز وعصبية شديدة مما يحفز الصائم على تدخين كميات أكبر بعد الإفطار، وهذه طريقه خاطئة وضارة للجسم، يجب تقليلها قبل رمضان تدريجيًاا، والأفضل الاقلاع نهائيًا لما تسببه من أمراض.

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