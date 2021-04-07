«المركزي» يوصي باستمرار إجراءات دعم المقترضين

أوصى تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي بأنه يجب الاستمرار في إجراءات دعم المقترضين من خلال استمرار إجراءات تيسير سداد المديونيات، والضمانات الائتمانية، والدعم المباشر للشركات القابلة للاستمرار وتشجيع الشركات غير القابلة للاستمرار على إعادة الهيكلة أو التصفية، بالإضافة لإجراء اختبارات تحمل الصدمات للتأكد من قوة القطاع المصرفي، ومراجعة الجهات الرقابية للتقييمات التي تقوم بها البنوك لقيمة العقارات.وتابع: كما يجب على صانعي السياسات تحديد أدوات احترازية كلية، عقب ظهور أثر وباء كورونا على هذا القطاع، بهدف منع استمرار الاختلالات السعرية والمخاطر التي تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. ومن أهم تلك الأدوات الاحترازية المذكورة سابقًا؛ نسبة القروض لقيمة العقار ونسبة خدمة الدين إلى الدخل. ويعتمد توقيت تلك السياسات على مدى سرعة التعافي والتحسن الاقتصادي والمخاطر المالية التي تواجه الاقتصاد.وأضاف: واتخاذ إجراءات قانونية متعلقة بتدفقات رؤوس الأموال بهدف إدارة الاستثمارات العقارية التجارية عبر الحدود في حالة ما إذا كانت تشكل مخاطر مالية نظامية لا يمكن معالجتها باستخدام أدوات سياسة أخرى. ومع ذلك، يجب إلغاء هذه الإجراءات تدريجيًا بمجرد أن تخف حدة هذه المخاطر.وأردف: مع ضرورة معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية المتعلقة بالقطاع المذكور من خلال توسيع نطاق اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية ومنح الجهات الرقابية سلطة اتخاذ تلك الإجراءات.