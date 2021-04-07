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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نظام غذائي صحي لأصحاب الريجيم في رمضان

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:29 م
نظام غذائي صحي لأصحاب
نظام غذائي صحي لأصحاب الريجيم
هويدا سعيد
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مع قدوم شهر رمضان، يسعي كثيرون لاتباع نظام غذائي صحي لفقدان وزنهم، خاصة أن الشهر الكريم فرصة للتخلص من الوزن الزائد.

وبحسب موقع " nhs " نرصد طرق لفقدان الوزن خلال شهر رمضان بشكل صحي.

لا تفوت وجبة السحور
لن يساعدك تخطي وجبة السحور على إنقاص الوزن قد تفوتك العناصر الغذائية الأساسية وقد ينتهي بك الأمر إلي الاحباط والتعب.

الابتعاد عن النشويات
من الأكلات التي تساعد بشكل كبير علي زيادة الوزن هي تناول النشويات بشكل كبير او الاعتماد عليها كا وجبه اساسية اثناء الافطار فا يجب تقليل كميه النشويات سواء" العيش او المكرونه او الارز" واستبدلها بنشويات معقدة مثل الشوفان والبطاطس.

الابتعاد عن الحلويات
يجب الابتعاد بشكل كبير خلال الشهر عن الحلويات السكر، حيث انها تساعد بشكل كبير في زيادة الوزن.

تناول الفاكهة والخضروات
الفاكهة والخضار منخفضة في السعرات الحرارية والدهون، وتحتوي على نسبة عالية من الألياف.

كن أكثر نشاطا
أن تكون نشيطًا هو المفتاح لفقدان الوزن والحفاظ عليه. بالإضافة إلى توفير الكثير من الفوائد الصحية، يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في حرق السعرات الحرارية الزائدة التي لا يمكنك أن تفقدها من خلال النظام الغذائي وحده.

شرب كثير من الماء
يساعد الماء علي فقدن الكثير من وزنك لذلك يجب تناول ما يقرب عن 4 لتر ماء خلال فترة الأفطار.

تناول أطعمة غنية بالألياف
يمكن للأطعمة التي تحتوي على كثير من الألياف أن تساعدك على الشعور بالشبع، وهي مثالية لفقدان الوزن.

استخدم أطباق أصغر
يمكن أن يساعدك استخدام أطباق أصغر في تناول كميات أصغر قد تتمكن من التعود تدريجيًا على تناول كميات أصغر دون الشعور بالجوع.

لا تحظر الأطعمة
لا تحظر أي أطعمة من خطة إنقاص الوزن، خاصة تلك التي تحبها. حظر الأطعمة سيجعلك تشتهيها أكثر. لا يوجد سبب يمنعك من الاستمتاع بالوجبات العرضية طالما بقيت ضمن حدود السعرات الحرارية اليومية.

لا تخزن الوجبات السريعة
لا تقم بتخزين الوجبات السريعة - مثل الشوكولاتة والبسكويت ورقائق البطاطس والمشروبات الغازية الحلوة في المنزل.

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