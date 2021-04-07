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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار الأقصر يستقبل 10 رحلات جوية اليوم

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:11 م
مطار الأقصر
مطار الأقصر
محمود السعدى
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يستقبل مطار الاقصر الدولي، اليوم الأربعاء، 10 رحلات جوية داخلية من وإلى مطار القاهرة الدولي، تابعة لمختلف شركات الطيران الوطنية والخاصة المصرية، يتم خلالها نقل ما يقرب من 1500 راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وتفشي فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، تواصل السلطات المختصة بمطار الأقصر الدولي عمليات التعقيم.

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