معرض سنوى للأنشطة التربوية بالإسكندرية (صور)

نظمت إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، الأربعاء، حفل المعرض السنوى للأنشطة التربوية بمدرسة مجمع محمد زهران، بحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق، وهمت أبو كيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية.تضمن المعرض أعمالًا متنوعة من أعمال طلبة المدرسة في التربية الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والوسائط التعليمية ووسائل الإيضاح في مختلف المواد ومختلف المجلات، كما شهد مدير المديرية الحفل الفني والذي ضم عدد من الفقرات الغنائية والمسرحية والفنية.وأبدى مدير المديرية إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة في كافة المجالات، لافتًا إلى أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة المختلفة والمتنوعة بجانب المقررات الدراسية لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.كما أكد أن الأنشطة الطلابية جزء مهم في المنظومة التعليمية وتساهم في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب وتكوين شخصية الطلاب ويجب الاستغلال الأمثل لمهارات، وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم لخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع المحلى واستغلال الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة، فطلاب اليوم هم رجال المستقبل.