«مصر للطيران» تسير 64 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدًا الخميس، 64 رحلة جوية بمعدل 41 رحلة دولية إلى كل من بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، أمستردام، ميلانو، عنتيبي، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج.كت ستسير الشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران" 19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5744 راكبًا.