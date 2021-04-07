رئيس وزراء أرمينيا يصل موسكو لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي

وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى موسكو اليوم الأربعاء؛ لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ماني جيفورجيان المتحدث باسم باشينيان- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية- إن الجانبين سيناقشان قضايا ذات أهمية استراتيجية في جدول أعمال العلاقات بين روسيا وأرمينيا، بالأخص العلاقات التجارية-الاقتصادية ومسائل تتعلق بمجال الطاقة والأمن والاستثمارات الاستراتيجية والرعاية الصحية.وأضاف المتحدث أن أجندة الاجتماع تتضمن أيضًا قضايا تتعلق بتنفيذ الشروط المنصوص عليها في بيان ثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان صدر في 9 نوفمبر الماضي بشأن إقليم ناجورني كراباخ، إلى جانب بحث قضايا ذات طابع إنساني.