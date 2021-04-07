زايد: الرئيس حريص على امتداد الخدمات الصحية للأشقاء في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على امتداد الخدمات الصحية الشاملة للأشقاء في إفريقيا، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس "سي" في عام 2019، بدول جنوب السودان وتشاد وإريتريا.وقالت وزيرة الصحة: إنه تم تقديم الدعم الطبي لعدد من دول القارة الإفريقية من خلال فتح جسر جوي مستمر تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث يتم إرسال القوافل الطبية بشكل دوري لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأفارقة في مختلف التخصصات، فضلًا عن الدعم الطبي في ظل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إرسال شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بشكل دوري.