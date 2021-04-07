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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: ضبط عبوات ناسفة في الكرمة بمحافظة الأنبار

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:45 م
جريدة الدستور
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأربعاء، عن ضبط عدد من العبوات الناسفة في الكرمة بمحافظة الأنبار.

وذكرت المديرية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أنه "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وقوة من فوج استخبارات الفرقة من الوصول إلى 17 عبوة ناسفة على شكل صفيحة بمنطقة الشهابي بالكرمة في الأنبار".

وأضاف البيان أن "مفارز الجهد الهندسي للفرقة قامت بتدمير المواد موقعيًا".

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