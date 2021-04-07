مباحثات روسية أمريكية في فيينا حول الملف النووي الإيراني

أجرت روسيا وأمريكا في فيينا، اليوم الأربعاء، مباحثات مشتركة حول الملف النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته فضائية "العربية".وقال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إنه اجتمع مع المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي، وناقشا القضايا المتعلقة بعودة جميع الأطراف للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.