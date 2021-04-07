وزيرة الصحة: تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن التعليم الطبي المهني المستمر لمقدمي الخدمة الطبية أولوية بالغة الأهمية لتقديم رعاية صحية بكفاءة وجودة عالية للمواطنين، ولذلك سعت الوزارة لتطوير القدرات العلمية والعملية للأطقم الطبية من خلال تطوير نظام البرامج التدريبية والتكليف للأطباء المصريين على نظام الزمالة المصرية.وأضافت «زايد» أنه تم إطلاق منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لجميع الأطباء الملتحقين بالزمالة، من خلال إتاحة البرامج التدريبية لكل الأطباء بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبى العالمية.وأكدت وزيرة الصحة اعتماد البرامج التدريبية بالزمالة المصرية بالتعاون مع الكلية الملكية البريطانية، وإرسال بعثات للتدريب فى تخصصات الجراحة والباطنة والطوارئ وطب الأسرة، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات تعاون مع كلية طب جامعة هارفارد لتدريب الأطباء على البرامج التدريبية لتدريب المدربين والأبحاث الإكلينيكية، حيث تم تخريج قرابة 1600 متدرب بالبرنامجين.