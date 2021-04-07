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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدواجن اليوم الخميس 8-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:23 م
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
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أسعار الدواجن من ضمن اهتمامات المواطن المصري يوميًا ولأنها تعتبر من الأطباق الرئيسة في كل بيت مصري، لذلك تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع " جوجل "، من الكثير من المواطنين عن سعر الدواجن اليوم في مصر، وتشهد أسعار الدواجن وسعر الكتاكيت استقرارًا وثباتًا رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في إنهيار الاقتصاد عالميًا بصورة كبيرة.

لذلك تابع مع " الدستور " كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدواجن اليوم الخميس 8-4-2021، وسعر الكتاكيت اليوم.

سعر الدواجن والكتاكيت اليوم الخميس 8-4-2021 في الأسواق المصرية

1 - حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 34 جنيه.

2 - وتداول سعر الدواجن البلدى اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 40 جنيه.

3 - وبلغ سعر الشيش طاووق اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 75 جنيه.

4 - وسجل سعر الأوراك اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 43 جنيه.

5 - وشهد سعر الساسو اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 38 جنيه.

6 - وبلغ سعر الأمهات اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 25 جنيه.

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بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء 7 إبريل (dostor.org)

7 - وسجلت اسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 6 جنيه، وسعر الكتكوت البلدي 1.5 جنيه.

8 - وشهد سعر الارانب اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 50 جنيه للكيلو الواحد.

9 - وسجل سعر الرومي اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 50 جنيه للكيلو الواحد.

10 - وشهد سعر البط البلدي اليوم في الأسواق المصرية، ببداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 50 جنيه، أما البط المسكوفي فسجل نحو 40 جنيه.

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