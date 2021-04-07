جامعة أسيوط تستقبل مساعد المؤسسة اليابانية بالقاهرة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، المشرف على كلية الفنون الجميلة إمى يوموتو، مساعد مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة.جاء ذلك بحضور الدكتور منصور المنسي، أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، والدكتور محسن سليم أستاذ النحت الميداني والفراغى بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط وذلك على هامش مشاركتها غدًا الخميس في افتتاح معرض ما وراء الصورة بقاعة الطالب المنتج بالمبنى الإدارى الذي تنظمه كلية الفنون الجميلة، بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة الذي سيتضمن عرض بعض الأعمال الفنية لمطبوعات فوتوغرافية يابانية من حقبة السبعينات وذلك بحضور وفد من ممثلي المؤسسة.في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين والتي من شأنها تسهم في نشر الثقافات المختلفة والتعرف على الحضارات والفنون والعادات والتقاليد لمختلف دول العالم والتعرف أكثر على الحضارة وثقافة الشعب الياباني والمشهود له بجودة واتقان العمل واحترام الغير وما يتمتع به من عراقة وأصالة فى مختلف المجالات.