«حافظ» يطالب «هيئة الغذاء» بمزيد من الوقت لتوفيق أوضاع المصانع

طالب الدكتور محى حافظ نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمزيد من الوقت كي تستطيع المصانع توفيق أوضاعها وفق اشتراطات ومعايير الهيئة ومنحهم تسهيلات.وتابع حافظ، أن مشكلة الجودة تحتاج إلى تكاليف مالية كبيرة وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الوقت لتوفيق الأوضاع، علاوة على ذلك أن مفهوم الجودة هو مفهوم تراكمي ويأتي على مر العصور مع إنشاء الهيئات المستقلة.جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحضور الدكتور حسين عبد العزيز رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية وأيمن رضا الأمين العام للجمعية والمهندس حسن الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية وعضو مجلس الإدارة والمهندس عادل الشنواني وبسيونى أعضاء مجلس الإدارة والدكتور هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية بالإضافة إلى عشرات المستثمرين فى القطاع الغذائي بمدينة العاشر من رمضان.