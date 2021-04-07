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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ڤاليو» و«بيتابس مصر» تعلنان إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «اللولو» العالمية في مصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:06 م
جريدة الدستور
اكرم عمران
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أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس- المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين شركتها التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي «ڤاليو» لخدمات التمويل الاستهلاكي وشركة «بيتابس مصر»، مع مجموعة «اللولو» العالمية، المالكة لأبرز سلاسل متاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت في الشرق الأوسط. وسوف تتيح الشراكة الجديدة للمتسوقين بسلاسل «اللولو» في مصر الاستفادة من برامج التمويل الاستهلاكي الميسرة المقدمة من شركة «ڤاليو»، وحلول الدفع الإلكتروني عبر منصة «بيتابس مصر».

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية الشراكة على مرحلتين، حيث ستشهد المرحلة الأولى إتاحة برامج التقسيط المقدمة من «ڤاليو» وحلول الدفع الإلكتروني التي توفرها «بيتابس مصر» للمتسوقين عبر شبكة هايبر ماركت «اللولو». أمّا المرحلة الثانية، فسوف يتم خلالها توفير حلول وبرامج السداد المقدمة من «ڤاليو» للمتسوقين بمنصة التسوق الإلكتروني وعن طريق خدمة توصيل الطلبات عبر الهاتف التابعة لسلسلة هايبر ماركت «اللولو». وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء «اللولو» من الاستفادة من التسوق بين تشكيلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك منتجات البقالة والإلكترونيات ومختلف السلع والأجهزة المنزلية والأدوات والأجهزة الرياضية وغيرها من المنتجات في جميع متاجر «اللولو» والدفع عن طريق «ڤاليو» باستخدام خطة التقسيط المختارة.

وفي هذا السياق، أعرب محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» لخدمات التمويل الاستهلاكي، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة «اللولو»، والتي ستمنح العملاء فرصة الاستفادة من برامج تقسيط مريحة تصل مدتها إلى 60 شهرًا، مقدمة من خلال تطبيق متميز بسهولة الاستخدام علي الهاتف المحمول، والتي سيتم توفيرها لشراء تشكيلة متنوعة من المنتجات المتاحة عبر منصة التسوق الإلكتروني وشبكة متاجر «اللولو». كما ستشهد تلك الشراكة توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لملائمة مختلف إمكانيات العملاء مدعومة بأسرع موفقات ائتمانية، مما يساهم في تلبية احتياجاتهم بأيسر الطرق لدعم استدامة نمط الحياة. وأعرب الفقي عن سعادته بالشراكة مع «بيتابس مصر»، والتي تعكس التزام شركة «ڤاليو» بمواصلة التعاون مع الكيانات المتخصصة الشقيقة لتقديم باقة من الحلول التمويلية الفريدة لشركائها وتعظيم المردود الإيجابي لقاعدة العملاء.

من جانبه، أشاد حذيفة القريشي المدير الإقليمي لمجموعة اللولو العالمية في مصر بالشراكة الاستراتيجية مع شركتي «ڤاليو» و«بيتابس مصر»، لإتاحة الفرصة أمام المتسوقين للاستفادة من برامج التقسيط المتنوعة المقدمة من شركة «ڤاليو»، المتميزة بأسرع دورة موافقات في السوق المصري، بالإضافة إلى دعمهم بأسهل طرق السداد من خلال بوابة الدفع الإلكتروني «بيتابس مصر». ولفت القريشي إلى التغيرات السريعة والمتواصلة في أنماط تسوق المستهلكين، وزيادة اعتمادهم على التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، وهي المعطيات التي تتطلع مجموعة اللولو إلى مواكبتها من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية، سعيًا إلى تزويد العملاء بتجربة تسوق منقطعة النظير ترقى إلى تطلعاتهم وتتسم بأعلى مستويات الراحة عبر شبكة المتاجر ومختلف قنوات التسوق التابعة.

جدير بالذكر أن الشراكة الجديدة ستشهد توظيف القدرات والإمكانات التي تحظى بها شركتي «ڤاليو» و«بيتابس مصر» المتضمنة شبكة فريدة من نقاط البيع واسعة الانتشار، في تعظيم القيمة لعملاء «اللولو» والارتقاء بتجربة تسوقهم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس لتعزيز التكامل بين مختلف قطاعاتها التشغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي يقدمها قطاع التمويل غير المصرفي سعيًا إلى تزويد العملاء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصممة بعناية لتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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