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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:28 م
ناهد شريف
ناهد شريف
هويدا سعيد
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 تحل اليوم 7 إبريل ذكري وفاة الفنانة ناهد شريف، التي رحلت عن عمر ناهز الأربعين عام، إثر إصابتها بسرطان الغدد.

بدايتها الفنية
بدأت سميحة محمد زكي النيال، من خلال صديقتها الفنانه زبيدة ثروت، وكان أول أعمالها مع الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم "حبيب حياتي" عام 1958، لتنطلق إلي عالم النجومية، لكن أصيبت بسرطان الثدي وصارعت معه مدة خمس سنوات.
فى ذكرى ناهد شريف..
زيجاتها:
تزوجت ناهد شريف للمرة الأولى من المنتج حسين حلمي المهندس، لكن انفصلا بعد فترة بسبب فارق السن بينهما، والزيجة الثانية من الفنان كمال الشناوي، استمرت 6 سنوات، ثم تزوجت المرة الثالثة من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان وأنجبا ابنتهما لينا.
فى ذكرى ناهد شريف..
إطلالاتها
تعتبر ناهد شريف أيقونه الأغراء في الجيل الذهبي للسينما المصرية، كانت إطلالتها جريئة حتي وصل الأمر إلي منع عرض بعض أفلامها، نشرت موضة الجيب الشورط والكب المفتوح.

ونصحبكم مع مجموعة من ابرز إطلالتها.
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء
فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء

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