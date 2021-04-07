فى ذكرى ناهد شريف.. أبرز إطلالات أيقونة الإغراء



تحل اليوم 7 إبريل ذكري وفاة الفنانة ناهد شريف، التي رحلت عن عمر ناهز الأربعين عام، إثر إصابتها بسرطان الغدد.



بدايتها الفنية

بدأت سميحة محمد زكي النيال، من خلال صديقتها الفنانه زبيدة ثروت، وكان أول أعمالها مع الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم "حبيب حياتي" عام 1958، لتنطلق إلي عالم النجومية، لكن أصيبت بسرطان الثدي وصارعت معه مدة خمس سنوات.

تحل اليوم 7 إبريل ذكري وفاة الفنانة ناهد شريف، التي رحلت عن عمر ناهز الأربعين عام، إثر إصابتها بسرطان الغدد.بدأت سميحة محمد زكي النيال، من خلال صديقتها الفنانه زبيدة ثروت، وكان أول أعمالها مع الفنان عبد السلام النابلسي في فيلم "حبيب حياتي" عام 1958، لتنطلق إلي عالم النجومية، لكن أصيبت بسرطان الثدي وصارعت معه مدة خمس سنوات.

زيجاتها:

تزوجت ناهد شريف للمرة الأولى من المنتج حسين حلمي المهندس، لكن انفصلا بعد فترة بسبب فارق السن بينهما، والزيجة الثانية من الفنان كمال الشناوي، استمرت 6 سنوات، ثم تزوجت المرة الثالثة من الفنان اللبناني إدوارد جرجيان وأنجبا ابنتهما لينا.