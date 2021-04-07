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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مزق جسدها بـ 17 طعنة.. تجديد حبس قاتل والدته فى القليوبية

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:05 م
حبس
حبس
كتب صلاح حسنى
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية بتجديد حبس مريض نفسي قاتل والدته بالخصوص، حيث طعنها 17 طعنة خلال نوبة هياج أصابته في مشاجرة بينهما بسبب طلبه أموال منها ورفضها فاتهمها بالاستحواذ على ميراث والده وقام بالإمساك بسكين مطبخ ومزق جسدها حتى الموت.

المتهم أدلي بإعترافات تفصيلية عن جريمته امام قاضي المعارضات حيث قال انه طلب من والدته اموال متهما إياها بوضع يدها علي ميراثة من والده مشيرا انه ألح اكثر من مرة عليها لإعطاء اموال وكانت ترفض بسبب سوء حالته النفسية وخضوعه للعلاج النفسي أكثر من مرة بمستشفي الخانكة للأمراض العقلية.

أضاف المتهم انه يوم الحادث طالبه باموال فرفضت فهددها بسكين ولكنها أصرت علي الرفض ففقد صوابة وقام بطعنها 17 طعنه حيث انهال عليها بالطعنات حتي لفظت انفاسها الأخيرة وتركها والدماء تنزف بجوار الجثة وسلم لنفسه لرجال الامن بعدما أبلغ عن جريمته الشرطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بقيام شاب بقتل والدته بمدينة الخصوص

كشفت التحريات أن المتهم "إسلام. ح" 26 سنة، مريض نفسي ويعالج بمستشفي الخانكة للامراض العقلية طللب من والدته وفاء أ 55 سنة مبلغ مالي فرفضت فطلب منها ميراثه من والده حتي يستطيع توفير نفقاته فرفضت وقام بتمزيق جسدها بالسكين حيث انهال عليها بالطعنات لتلفظ أنفاسها الأاخيرة وطلب الشرطة وأبلغ عن جريمته.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبعرضه علي النيابة أمر محمد فاطمي وكيل نيابة الخصوص بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن وحبس المتهم 4 أيام وفحص حالته النفسية والعقلية.

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